Неизвестный изрезал ножом прохожего в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 октября. Неизвестный мужчина ударил 36-летнего прохожего ножом в Петербурге, сообщил источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, сообщение об инциденте поступило из больницы в 01.30 в четверг.

Сообщалось, что накануне в 21.30 около дома по Петергофскому шоссе с ранениями был обнаружен мужчина 1982 года рождения. Врачи диагностировали у него непроникающее колото-резаное ранение левой плечевой области, левой подмышечной артерии и геморрагический шок.

При этом пострадавший находится в тяжелом состоянии и опрашивать его нельзя. Пациент успел сообщить, что в среду на него напал неизвестный, вооруженный ножом.

Полиция выясняет детали инцидента и опрашивает очевидцев.