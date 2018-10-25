Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Неизвестный изрезал ножом прохожего в Петербурге

59
0 Оставить комментарий

Неизвестный изрезал ножом прохожего в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 октября. Неизвестный мужчина ударил 36-летнего прохожего ножом в Петербурге, сообщил источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, сообщение об инциденте поступило из больницы в 01.30 в четверг.

Сообщалось, что накануне в 21.30 около дома по Петергофскому шоссе с ранениями был обнаружен мужчина 1982 года рождения. Врачи диагностировали у него непроникающее колото-резаное ранение левой плечевой области, левой подмышечной артерии и геморрагический шок.

При этом пострадавший находится в тяжелом состоянии и опрашивать его нельзя. Пациент успел сообщить, что в среду на него напал неизвестный, вооруженный ножом.

Полиция выясняет детали инцидента и опрашивает очевидцев.

Неизвестный изрезал ножом прохожего в Петербурге

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое