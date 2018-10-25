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Горе-грабители не смогли открыть витрину ювелирного магазина в Петербурге

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Горе-грабители не смогли открыть витрину ювелирного магазина в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 октября. Двое неизвестных с пистолетом пытались ограбить ювелирный магазин, но не смогли открыть витрину.

По данным Федерального агентства новостей, в минувшую среду в полицию обратилась жительница Петербурга 1971 года рождения с заявлением о том, что 18 октября двое неизвестных преступников вошли в помещение ювелирного магазина, расположенного на первом этаже торгового комплекса «Парнас», где угрожали пистолетом консультанту магазина 1966 года рождения. Отмечается, что злоумышленники пытались открыть витрины и украсть драгоценности, но не смогли, после чего скрылись.

Полиция разыскивает злоумышленников.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
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