Горе-грабители не смогли открыть витрину ювелирного магазина в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 октября. Двое неизвестных с пистолетом пытались ограбить ювелирный магазин, но не смогли открыть витрину.

По данным Федерального агентства новостей, в минувшую среду в полицию обратилась жительница Петербурга 1971 года рождения с заявлением о том, что 18 октября двое неизвестных преступников вошли в помещение ювелирного магазина, расположенного на первом этаже торгового комплекса «Парнас», где угрожали пистолетом консультанту магазина 1966 года рождения. Отмечается, что злоумышленники пытались открыть витрины и украсть драгоценности, но не смогли, после чего скрылись.

Полиция разыскивает злоумышленников.