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Поселок Мурино в Ленобласти может получить статус города

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Поселок Мурино в Ленобласти может получить статус города

Санкт-Петербург, 25 октября. Поселок Мурино в Ленинградской области может получить статус города.

Соответствующую идею поддержали депутаты Всеволожского района региона. Планируется, что окончательное решение примут на Законодательном Собрании Ленинградской области. Об этом пишут «Невские новости».

Поселок Мурино уже в мае следующего года может получить статус города. Отметим, в мае 2018 года было принято решение предоставить деревне Кудрово статус города, однако существенных изменений для населенного пункта не произошло.

Автор: Ксения Пудовкина
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