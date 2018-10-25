«Яндекс» запустит каршеринговый сервис в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 октября. Компания «Яндекс» запустит в Санкт-Петербурге свой каршеринговый сервис до конца 2018 года.

Сервис под названием «Яндекс. Драйв» запустят в декабре текущего года. К настоящему моменту в автопарке компании находятся 750 автомобилей марок Renault Kaptur, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Audi A3.

Стоимость арены будет как раз-таки рассчитываться в зависимости от времени суток, марки машины, спроса и дорожной ситуации. Важно, что в стоимость входят страховка авто, жизней пассажиров и водителя (по два миллиона рублей).

Согласно мнению аналитиков, как только сервис появится в городе на Неве и начнет работать, то конкурентам придется разрабатывать новые специальные предложения, так как будут наблюдаться резкое падение спроса и снижение дохода.