Главный тренер «Бордо» в преддверии матча ЛЕ назвал «Зенит» суперкомандой

Санкт-Петербург, 24 октября. Главный тренер «Бордо» Эрик Бедуэ перед встречей с «Зенитом» назвал петербургский клуб суперкомандой.

Перед матчем 3-го тура Лиги Европы против «Зенита» Бедуэ сообщил журналистам, что атакующей игры от его клуба ожидать не стоит, поскольку у «Зенита» «качественная линия защиты». Тренер посетовал, что на выезде играть его футболистам будет сложнее.

Журналисты поинтересовались у Бедуэ, известно ли ему, что даже осенью футболисты будут играть в комфортных условиях в Петербурге благодаря закрывающейся крыше стадиона.

«Да, знали конечно. Суперстадион, прекрасные условия созданы. Мы также в курсе, что «Бордо» предстоит сыграть с суперсоперником», - ответил он.

Тренер «Бордо» также сообщил, что отлично помнит Сергея Семака, со времен, когда тот играл во Франции. Он подчеркнул, что у него не вызывает удивление, что Семак теперь тренирует «Зенит», поскольку является первоклассным специалистом.

Матч «Зенит» — «Бордо» состоится 25 октября на стадионе «Санкт-Петербург».