Директору завода «Авангард» предъявили обвинения после взрыва в Гатчине

Санкт-Петербург, 24 октября. Директору завода пиротехники «Авангард» в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв, предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе СКР.

Руководителя предприятия допросили по обстоятельствам уголовного дела. Он полностью признал вину и сотрудничает со следствием, говорится в релизе. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.



Правоохранительные органы задержали ранее главного инженера завода. Мужчина перед взрывом доступил в цех людей, у которых не было опыта работы с пиротехникой.

Инцидент произошел 19 октября, погибли пять человек. Их тела были найдены под обломками здания. Федеральное агентство новостей публиковало видео после взрыва. Временно было парализовано движение поездов в сторону Усть-Луги.