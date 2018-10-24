Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Два человека сгорели в строительной бытовке в Петергофе

35
0 Оставить комментарий

Два человека сгорели в строительной бытовке в Петергофе

Санкт-Петербург, 24 октября. В ночь на 24 октября в Петродворцовом районе произошел пожар, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Информация о возгорании поступила в оперативные службы около 02.00. Отмечается, что на Морской улице загорелся строительный вагончик. Прибывшие на место ЧП пожарные боролись с огнем до 04.30.

К работе привлекли 15 пожарных, в результате пожара бытовка польностью сгорела. По данным правоохранительных органов, на месте происшествия нашли два обгоревших трупа.

Личность погибших устанавливается, выясняются причины возгорания. Ранее сообщалось о ДТП на Таллинском шоссе, при котором погбили три человека.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое