Две иномарки столкнулись на Таллинском шоссе в Петербурге, есть жертвы

Санкт-Петербург, 24 октября. В ночь на 24 октября в Красносельском районе Петербурга произошла авария, при которой погибли три человека, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Инидент произошел в 03.30 при съезде на Таллинское шоссе, где лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в Toyota.

В первой машине погибли два пассажира и водитель. Водитель второй иномарки 1989 года рождения с травмами средней степени тяжести доставлен в больницу. Из-за аварии на трассе появилась большая пробка, пишет «Комсомольская правда — Петербург».