Врио губернатора Петербурга разрешат менять правительство города

Санкт-Петербург, 24 октября. Депутаты ЗакСа Петербурга утвердили в первом чтении Устав города, в котором разрешается врио Александру Беглову менять состав правительства.

Согласно действующему Уставу Петербурга врио не может распускать ЗакС, назначать вице-губернаторов. Чтобы устранить неопределенности в правовом статусе исполняющего обязанности, депутаты решили внести поправки в документ.

Отмечается, что Беглов будет работать на посту врио губернатора до предстоящих в 2019 году выборов. Новый законопроект разрешает по согласованию с депутатами проводить кадровые перестановки в правительстве.

Для вступления поправок в силу депутаты проведут внеочередное заседание, чтобы окончательно утвердить поправки, пишет «Комсомольская правда — Петербург». Напомним, что Александр Беглов назначен президентом РФ Владимиром Путиным 3 октября.