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Депутаты Петербурга поддержали выплаты блокадникам и ветеранам ВОВ

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Депутаты Петербурга поддержали выплаты блокадникам и ветеранам ВОВ

Санкт-Петербург, 24 октября. Депутаты Петербурга утвердили закон о единовременной выплате 7 тысяч рублей ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Выплаты приурочены к 75-летию освобождения Ленинграда.

Блокадникам, узникам гетто также полагается поддержка в размере 7 тысяч рублей. Дети войны получат по 3 тысячи рублей. В Петербурге зарегистрировано 278 тысяч человек, которые имеют этот статус.

По словам представителя врио губергатора в ЗакСЕ Юрия Шестерикова, проект празднования 75-й годовщины освобождения города обойдется казне Петербурга в 1 млрд 584 млн рублей. Он добавил, что депутаты и жители Северной столицы не могут возражать против законопроекта.

Шестериков назвал материальную поддержку ветеранов лишь малой долей уважения и благодарности, которая есть в сердце каждого человека. Ранее сообщалось, что Александр Беглов сможет менять правительство.

Автор: Ирина Селезнева
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