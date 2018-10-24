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Стало известно, сколько тратят туристы в Петербурге

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Стало известно, сколько тратят туристы в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 октября. Гендиректор порта в Петербурге «Морской фасад» Вадим Каширин сообщил, что один турист тратит 100 евро за день пребывания в северной столице России.

Ежегодный доход от туристов достигает около 170 млн евро (13 млрд рублей). Стимулирование пассажиропотока может принести в бюджет города около 15 млрд рублей.

По словам замглавы Комитета по развитию туризма Наны Гвичия, круизный туризм остается очень популярным. На Балтийский бассейн приходится 9 млн туристов.

Поскольку Петербург считается морской столицей, очень важно развивать это направление. Речь идет о развитии яхтенного туризма, что закреплено в концепции до 2025 года, пишет «Петербургский дневник».

Автор: Ирина Селезнева
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