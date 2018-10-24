Россия ратифицировала соглашение с ООН о создании центра компетенций в Петербурге



Москва, 24 октября. Совет Федерации ратифицировал соглашение с ООН о создании Международного центра компетенций на базе Санкт-Петербургского горного университета под эгидой ЮНЕСКО.



Новый центр будет функционировать как отдельное юрлицо в форме некоммерческой организации. В задачи его сотрудников входит подготовка кадров горнотехнического направления, создание условий для обеспечения мобильности студентов и ученых.

Организация должна разработать систему оценки международного уровня профессиональной квалификации сотрудников горнотехнической сферы. Соглашение между Россией и ЮНЕСКО подписали в марте 2018 года.

Оно происходило в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования». Это также необходимо для внедрения российский исследований в мировое научное пространство. Ранее сообщалось о проведении в Петербурге торжественных мероприятий по случаю Дня спецназа.