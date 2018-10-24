Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Россия ратифицировала соглашение с ООН о создании центра компетенций в Петербурге

66
0 Оставить комментарий

Россия ратифицировала соглашение с ООН о создании центра компетенций в Петербурге
Москва, 24 октября. Совет Федерации ратифицировал соглашение с ООН о создании Международного центра компетенций на базе Санкт-Петербургского горного университета под эгидой ЮНЕСКО.

Новый центр будет функционировать как отдельное юрлицо в форме некоммерческой организации. В задачи его сотрудников входит подготовка кадров горнотехнического направления, создание условий для обеспечения мобильности студентов и ученых.

Организация должна разработать систему оценки международного уровня профессиональной квалификации сотрудников горнотехнической сферы. Соглашение между Россией и ЮНЕСКО подписали в марте 2018 года.

Оно происходило в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования». Это также необходимо для внедрения российский исследований в мировое научное пространство. Ранее сообщалось о проведении в Петербурге торжественных мероприятий по случаю Дня спецназа.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое