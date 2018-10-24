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Ветеранов спецназа поздравили в Петербурге

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Ветеранов спецназа поздравили в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 октября. Торжественные мероприятия по случаю 68-й годовщины создания специальных войск России проходят в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Во Фрунзенском районе города в Парке Интернационалистов ветеранов спецназа поздравили представители администрации Санкт-Петербурга.

Ветеранов спецназа поздравили в Петербурге

День подразделений специального назначения появился в мае 2006 года. Отдельные роты специального назначения были созданы еще в СССР в 1950 году.

Главной задачей советских спецназовцев было обнаружение и уничтожение ядерного оружия. Современные спецназовцы выполняют широкий круг боевых задач.

Ветеранов спецназа поздравили в Петербурге

Автор: Ирина Селезнева
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