Пожилой педофил изнасиловал двух подростков в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 октября. Пожилой мужчина совращал двух подростков в квартире на улице Советской, рассказал источник ФАН.

2 октября сообщалось, что мужчина 1945 года рождения изобличен в изнасиловании подростка 2006 года рождения.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, 23 октября в полицию Петербурга обратилась женщина 1978 года рождения, проживающая в доме на улице Советской. Она рассказала, что пожилой мужчина также совершил изнасилование ее сына 2007 года рождения.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция пришла к выводу, что пожилой житель города мог совершать в отношении несовершеннолетнего нарушения. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

В отношении злоумышленника мера пресечения — заключение под стражу, не изменялась. Выясняются детали преступления.