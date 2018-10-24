Моя борьба не закончена: Тюльпанова отреагировала на решение суда

Санкт-Петербург, 24 октября. Экс-жена бывшего бомбардира сборной России и петербургского «Зенита» Милана Тюльпанова прокомментировала решение суда, оставившего с ней сына Артемия на время бракоразводного процесса с Александром Кержаковым.

Она выразила уверенность, что сын останется с ней и после развода. Тюльпанова подчеркнула, что готова идти до конца, передает Пятый канал.

«Я верю в то, что совсем скоро мы с Темой будем вместе, и уже навсегда. Моя борьба еще не закончена, но я к ней готова!» — написала она в своем Instagram-аккаунте.

Девушка также добавила, что на данном этапе не может увидеть своего ребенка, потому что Кержаков отказался добровольно исполнять вердикт суда.

Ранее Кержаков отреагировал на решение суда оставить сына с матерью.