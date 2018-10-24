Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Моя борьба не закончена: Тюльпанова отреагировала на решение суда

39
0 Оставить комментарий

Моя борьба не закончена: Тюльпанова отреагировала на решение суда

Санкт-Петербург, 24 октября. Экс-жена бывшего бомбардира сборной России и петербургского «Зенита» Милана Тюльпанова прокомментировала решение суда, оставившего с ней сына Артемия на время бракоразводного процесса с Александром Кержаковым.

Она выразила уверенность, что сын останется с ней и после развода. Тюльпанова подчеркнула, что готова идти до конца, передает Пятый канал.

«Я верю в то, что совсем скоро мы с Темой будем вместе, и уже навсегда. Моя борьба еще не закончена, но я к ней готова!» — написала она в своем Instagram-аккаунте.

Девушка также добавила, что на данном этапе не может увидеть своего ребенка, потому что Кержаков отказался добровольно исполнять вердикт суда.

Ранее Кержаков отреагировал на решение суда оставить сына с матерью.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое