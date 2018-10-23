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Особняк князя Черкасского загорелся в Петербурге: появилось видео

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Особняк князя Черкасского загорелся в Петербурге: появилось видео

Санкт-Петербург, 23 октября. На Университетской набережной в Петербурге произошел пожар, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

На видео можно увидеть, как горит первый этаж исторического здания — дом князя Черкасского. На место происшествия прибыли оперативные службы. Спасатели борются с огнем, информации о пострадавших пока нет. Правоохранительные органы выясняют причины возгорания.

Автор: Ирина Селезнева
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