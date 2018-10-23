Виновника ДТП с 8 пострадавшими разыскивают в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 октября. Правоохранительные органы Петербурга разыскивают водителя BMW, который скрылся с места ДТП. В аварии пострадали восемь человек.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полиция Кировского района разыскивает 35-летнего водителя и его 28-летнюю пассажирку. Мужчина и женщина могут быть причастны к ДТП на улице Стачек.

Известно, что там столкнулись BMW, Opel и маршрутное такси. В результате дорожного происшествия восемь человек были госпитализированы в больницу с травмами. ДТП произошло вечером 22 октября.

Ранее сообщалось, что с 24 по 26 октября на дорогах в Ленобласти ожидается гололедица.