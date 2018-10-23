В Петербурге раскрыли тайну станции метро «Горьковская»

Санкт-Петербург, 23 октября. Петербургский метрополитен раскрыл главный секрет станции метро «Горьковская», объяснив, почему ее вестибюль напоминает «летающую тарелку».

Жители Северной столицы и приезжие много раз сравнивали здание станции с НЛО. Необычная конструкция появилась благодаря интересному решению архитекторов. Они задумали вестибюль цилиндрической формы и использовали специальную облицовку, которая только усиливает ощущение «инопланетности» здания.

Кроме того, в 2009 году вестибюль природняли, что избежать затопления. В верхней части здания появились хозяйственные помещения. Проект «Горьковской» разработало бюро «СУАРТ». Власти Петербурга поддержали смелое архитектурное решение.