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В Петербурге раскрыли тайну станции метро «Горьковская»

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В Петербурге раскрыли тайну станции метро «Горьковская»

Санкт-Петербург, 23 октября. Петербургский метрополитен раскрыл главный секрет станции метро «Горьковская», объяснив, почему ее вестибюль напоминает «летающую тарелку».

Жители Северной столицы и приезжие много раз сравнивали здание станции с НЛО. Необычная конструкция появилась благодаря интересному решению архитекторов. Они задумали вестибюль цилиндрической формы и использовали специальную облицовку, которая только усиливает ощущение «инопланетности» здания.

Кроме того, в 2009 году вестибюль природняли, что избежать затопления. В верхней части здания появились хозяйственные помещения. Проект «Горьковской» разработало бюро «СУАРТ». Власти Петербурга поддержали смелое архитектурное решение.

Автор: Ирина Селезнева
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