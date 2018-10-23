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Уходящие от погони чиновник и депутат выбросили взятку на дороге в Ленобласти

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Уходящие от погони чиновник и депутат выбросили взятку на дороге в Ленобласти

Санкт-Петербург, 23 октября. Главу администрации пгт Токсово в Ленобласти подозревают в получении взятки в особо крупном размере, говорится в сообщени на сайте регионального СКР.

По версии следствия, 21 октября Андрей Кожевников получил 300 тысяя рублей от общей суммы в 2 млн рублей. Эти средства ему передали взамен на подписание документов по восстановлению канализационных сооружений в Токсово.

По некоторым данным, деньги были переданы через третье лицо — местного депутата. Когда депутат и Кожевников сели в иномарку, к ним стали подходить сотрудники полиции. Автомобиль успел уехать, после чего была организована погоня.

Чиновник и депутат пытались избавиться от денег, выкидывая купюры прямо из машины. Однако правоохранители собрали деньги на обочинах в качестве вещдоков. Сообщается, что у главы администрации ухудшилось здоровье, он находится в больнице, пишут «Невские новости».

Автор: Ирина Селезнева
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