Мошенничество в сложной форме: как петербуржцы остались без жилья и денег, а застройщик ушел от правосудия

В Федеральное агентство новостей обратились жертвы так называемого «вексельного развода», которые несколько лет безуспешно пытаются вернуть деньги, заплаченные за квартиры ЗАО «РАНТ» через его подрядчиков, но жилья так и не получили.

До 1 июля 2018 года покупка квартир в строящихся домах по так называемым вексельным схемам была вполне законна. Одна из разновидностей таких схем заключалась в том, что сделка между застройщиком и покупателем осуществлялась не напрямую, а через подрядчика, с которым застройщик расплачивался за выполненные работы векселями, которые потом можно обменять на квартиры. На эту и другие вексельные схемы не распространялось действие законов об участии в долевом строительстве и защите прав потребителей, а потому законодатели их запретили. Однако граждан, которые стали жертвами «вексельного развода», это не особо радует. Их проблемы никто решать не хочет.

Так, в Петербурге от вексельных схем застройщика ЗАО «РАНТ» пострадали как минимум 20 человек.

Среди них есть 81-летняя блокадница Зинаида Ивановна Храпова, которая летом 2013 года заключила договор участия в долевом строительстве ЖК «Балтийская волна».

Квартира стоила более пяти миллионов рублей. Часть денег на самую крупную в своей жизни покупку ветеран Великой Отечественной войны взяла, продав долю в родительской квартире, другую одолжила у подруги.

«Мы заключали договор в презентабельном офисе застройщика на Гренадерской улице. Заместитель гендиректора ЗАО «РАНТ» Вячеслав Кулебякин предложил произвести расчет через вексель подрядчика «Стройлес ДСК1», который выполнял отделочные работы на объекте», — рассказал ФАН внук блокадницы Дмитрий, который помогал бабушке с покупкой квартиры.

По его словам, ранее на объекте он общался с гендиректором подрядчика Исломиддином Давлатовым, и тот сказал, что при заключении сделки с ним через вексель будет скидка в 700 тысяч и рассрочка на четыре месяца, а Кулебякин эту информацию подтвердил, пообещав прозрачность сделки и выступив гарантом ее легальности.

«Надо сказать, что мы интересовались такой практикой оплаты жилья в строящихся домах и выяснили, что она не так уж редко встречается. С помощью векселей застройщики гасят свои долги перед подрядчиками. В общем, 21 июня 2013 года в офисе застройщика бабушка подписала договор купли-продажи векселя у «Стройлеса» и в оговоренный срок — к 22 декабря 2013 года — перечислила на счет подрядчика 5 млн 50 тысяч рублей. По договору, 15 июля 2015 года подрядчик должен был погасить этот вексель, но к этой дате он уже бесследно пропал», — рассказал внук блокадницы.

В офисе застройщика Зинаиде Ивановне сообщили, что с подрядной организацией ООО «Стройлес ДСК1» они больше не работают и ничего им не должны, поэтому и вексель подрядчика в качестве оплаты по договору долевого участия принимать не будут. Бабушке посоветовали самостоятельно найти подрядную организацию и попытаться вернуть свои деньги, напомнив при этом, что договор долевого участия Зинаидой Ивановной формально не оплачен.

Нетрудно догадаться, что найти «Стройлес» блокаднице не удалось, как и вернуть свои деньги, уплаченные за его вексель. А в январе 2016 года застройщик в одностороннем порядке расторг договор долевого участия с Зинаидой Ивановной из-за отсутствия оплаты с ее стороны.

Аналогичная история в то же самое время произошла с Эльвирой Черниговой и Натальей Лозюк. Причем последняя хотела купить у ЗАО «РАНТ» квартиру через агентство недвижимости «Жилплощадь», надеясь, что профессионалы рынка, за услуги которых она платит немалые деньги, не дадут ей стать жертвой мошенников.

«В декабре 2014-го в офисе ЗАО «РАНТ» мы заключили договор купли-продажи квартиры непосредственно с застройщиком. По его условиям, стоимость квартиры составила более 7,5 миллиона рублей. Несмотря на то, что со мной были агенты по недвижимости, сотрудникам ЗАО «РАНТ» удалось убедить меня совершить оплату путем приобретения векселя подрядной организации. Доводы начальника отдела продаж оказались настолько убедительными, что не вызвали подозрений даже у профессиональных участников рынка недвижимости, коими являются сотрудники агентства», — рассказала ФАН Наталья Лозюк.

Деньги за вексель она заплатила. А далее ситуация стала развиваться по известному сценарию. Через некоторое время Наталье сообщили, что застройщик больше не работает с подрядной организацией, правда, уже с другой — ООО «Авангард».

«Сказали, что ничего не должны подрядчику, что денег в оплату предварительного договора не получали, поэтому никакой квартиры мне не предоставят», — вспоминает жертва «вексельного развода».

Еще одним обладателем векселя ООО «Авангард» стал Владимир Шелихов. К слову, он тоже пытался купить квартиру у ЗАО «РАНТ» через агентство недвижимости «Жилплощадь». Было это в конце октября 2013 года, а через пару месяцев он уже заключил договор долевого участия с застройщиком.

«Квартира стоила более 4 миллионов. Договор заключали в офисе ЗАО «РАНТ» в присутствии агентов. Начальник отдела продаж по фамилии Савчук пояснил, что приобрести квартиру возможно только через вексель ООО «Авангард». Мол, это стандартная практика. При заключении договора присутствовал замдиректора ЗАО «РАНТ» Кулебякин. Он подтвердил слова Савчука, заверил, что никаких рисков, связанных с оплатой подрядной организации, нет. А потом мы узнали о банкротстве «Авангарда», — рассказал неудавшийся собственник квартиры в доме, построенном ЗАО «РАНТ».

По словам Алексея Ситникова, адвоката несостоявшихся новоселов ЗАО «РАНТ», коих в Петербурге не менее 20 человек, защита прав граждан, попавших в вексельную схему, представляет большую сложность.

«Мошенничество совершено в сложной форме, с созданием видимости законности действий застройщика. Покупатель или дольщик практически лишен возможности вернуть свои деньги, особенно в рамках гражданского законодательства, так как подставные подрядные организации не имеют никакого имущества и денег, а для взыскания денег с застройщика нет формальных правовых оснований. На сегодняшний день две подрядные фирмы, чьи векселя приобрели петербуржцы, объявлены банкротами, перспективы получения от них денег отсутствуют полностью», — рассказал Алексей Ситников.

Адвокат обратил внимание и на то, что правоохранительные органы в сложившейся ситуации более чем пассивны.