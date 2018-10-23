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Водителей предупредили о гололедице на дорогах в Ленобласти

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Водителей предупредили о гололедице на дорогах в Ленобласти

Санкт-Петербург, 23 октября. С 24 по 26 октября на дорогах в Ленинградской области ожидается гололедица, об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Ленобласти ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют умеренные дожди, в ночь на 26 октября пройдет мокрый снег.

В регионе будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 10 метров в секунду. 24 октября температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, на востоке области до — 2. Ночью 25 октября термометры покажут от — 3 до +2

Ночью 26 октября столбики термометров опустятся до — 4. Днем станет теплей, до +5 градусов. В связи с резкой сменой температур на дорогах возможна гололедица.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» попросило водителей соблюдать ПДД, держать дистанцию и избегать резкие маневры на дорогах.

Автор: Ирина Селезнева
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