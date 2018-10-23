«С решением суда не согласен»: Кержаков прокомментировал развод с Тюльпановой

Санкт-Петербург, 23 октября. Первое заседание суда по разводу между экс-футболистом Александром Кержаковым и его супругой Миланой Тюльпановой состоялось в Петербурге. Адвокатам 25-летней девушки удалось отсудить права на общего с Кержаковым сына.

Тюльпанова не явилась на слушания в суд, заседание длилось почти пять часов. Права на 2,5-летнего Артемия остаются за Миланой. Девушка надеялась, что получит это право, несмотря на то, что супруг долгое время не давал ей общаться с сыном.

Кержаков обвинил супругу в зависимости от наркотических препаратов и отправил в Таиланд на лечение. Спортсмен заявил, что не согласен с решением суда. Он подчеркнул, что судья основывался на показаниях органов опеки.

«Теперь ребенка у меня заберут. Суд решил, что мать, которая не видела ребенка почти год, имеет право его забрать», — заявил он, слова Кержакова приводит KP.Ru.

Бывший игрок «Зенита» считает, что его супруга не сможет дать сыну заботу и любовь, поскольку сама нуждается в поддержке после смерти отца.