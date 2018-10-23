Труп неизвестной девушки обнаружили у железнодорожной платформы в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 октября. Около железнодорожной платформы «Дачное» в Петербурге местные жители обнаружили тело молодой девушки.

Труп находился возле деревьев около спуска у остановки. Правоохранительные органы выясняют личность погибшей. Телр было передано криминалистам. Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства гибели девушки.

Ранее сообщалось, что 17-летняя петербурженка впала в кому третьей степени после пробежки. Она была госпитализирована в одну из городских больниц.