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Труп неизвестной девушки обнаружили у железнодорожной платформы в Петербурге

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Труп неизвестной девушки обнаружили у железнодорожной платформы в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 октября. Около железнодорожной платформы «Дачное» в Петербурге местные жители обнаружили тело молодой девушки.

Труп находился возле деревьев около спуска у остановки. Правоохранительные органы выясняют личность погибшей. Телр было передано криминалистам. Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства гибели девушки.

Ранее сообщалось, что 17-летняя петербурженка впала в кому третьей степени после пробежки. Она была госпитализирована в одну из городских больниц.

Автор: Ирина Селезнева
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