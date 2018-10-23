Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Молодая петербурженка впала в кому после пробежки

111
0 Оставить комментарий

Молодая петербурженка впала в кому после пробежки

Санкт-Петербург, 23 октября. Накануне днем в детскую больницу в Петербурге поступила 17-летняя девушка, которая перенесла клиническую смерть.

Несовеншеннолетнюю госпитализировали от дома по Железнодорожному проспекту. Известно, что девушка вышла на пробежку, где ей стало плохо. Скорая помощь забрала бегунью в коме третьей степени.

Медики оценивают состояние пациентки как тяжелое. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента. Ранее сообщалось, что в Петербурге вор-альпинист похитил ценности на 1,5 млн рублей.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое