Молодая петербурженка впала в кому после пробежки

Санкт-Петербург, 23 октября. Накануне днем в детскую больницу в Петербурге поступила 17-летняя девушка, которая перенесла клиническую смерть.

Несовеншеннолетнюю госпитализировали от дома по Железнодорожному проспекту. Известно, что девушка вышла на пробежку, где ей стало плохо. Скорая помощь забрала бегунью в коме третьей степени.

Медики оценивают состояние пациентки как тяжелое. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента. Ранее сообщалось, что в Петербурге вор-альпинист похитил ценности на 1,5 млн рублей.