ФАН публикует список пострадавших при ДТП на трассе «Скандинавия»
Санкт-Петербург, 23 октября. Утром в Выборгском районе на трассе «Скандинавия» произошло ДТП, Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших.
По данным источника ФАН, водителю-женщине, которая управляла «ЛиАЗ», стало плохо. В автобусе находились студентки пожарного колледжа.
Список пострадавших:
1. Саидакбар Н., 32 года (домой отпущен).
2. Антонина Т., 38 лет (отпущена домой),
3. Лариса Б. 45 лет, (находится в отделении нейрохирургии Александровской больницы),
4. Екатерина П., 19 лет (отпущена домой)
5. Галина С., 58 лет (отпущена домой),
6. Елена М., 46 лет (госпитализирована в Мариинскую больницу)
7. Бахратдин Т. 43 года (госпитализирован в Мариинскую больницу)
Еще три девушки 2002, 2001, 2003 года рождения госпитализированы в больницу имени Раухфуса.
Ранее Федеральное агентство новостей публиковало видео с места ДТП.