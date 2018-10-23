ФАН публикует список пострадавших при ДТП на трассе «Скандинавия»

Санкт-Петербург, 23 октября. Утром в Выборгском районе на трассе «Скандинавия» произошло ДТП, Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших.

По данным источника ФАН, водителю-женщине, которая управляла «ЛиАЗ», стало плохо. В автобусе находились студентки пожарного колледжа.

Список пострадавших:

1. Саидакбар Н., 32 года (домой отпущен).

2. Антонина Т., 38 лет (отпущена домой),

3. Лариса Б. 45 лет, (находится в отделении нейрохирургии Александровской больницы),

4. Екатерина П., 19 лет (отпущена домой)

5. Галина С., 58 лет (отпущена домой),

6. Елена М., 46 лет (госпитализирована в Мариинскую больницу)

7. Бахратдин Т. 43 года (госпитализирован в Мариинскую больницу)

Еще три девушки 2002, 2001, 2003 года рождения госпитализированы в больницу имени Раухфуса.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало видео с места ДТП.