Малый ракетный корабль «Буря» с «Калибрами» на борту спустили на воду в Ленобласти

Санкт-Петербург, 23 октября. В Петербурге спустили на воду малый ракетный корабль «Буря» проекта 22800, Федеральное агентство новостей публикует видео спуска МРК.

На судостроительном предприятии «Пелла» в Ленинградской области спустили на воду МРК «Буря». Современный корабль поступит на боевое дежурство в ВМФ России.

Отмечается, что он будет оснащен крылатыми ракетами «Калибр» и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-МЕ». На торжественной церемонии присутствовал замдиректора «Пелла» Сергей Бухтин, сотрудники завода, горожане.