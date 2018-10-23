Прокуратура проверяет разгром голубятни в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 октября. Прокуратура Выборгского района Петербурга проверяет информацию об уничтожении голубятни с птицами после публикации местных жителей в соцсетях, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента и дадут принципиальную оценку действиям неизвестных лиц. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, передает «360».

Ранее в соцсетях петербуржцы пожаловались на разгром голубятни, которая находилась на улице Асафьева. По некоторым данным, птицы обитали здесь почти 30 лет.

Неизвестные выкидывали птенцов прямо на землю, из 34 голубей выжили только 18. Местные жители утверждают, что владелец голубятни находится в больнице, поэтому не смог присмотреть за птицами.