Беглов одобрил новые варианты использования материнского капитала в Петербурге
0 Оставить комментарий
Санкт-Петербург, 23 октября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов одобрил инициативу расширить возможности использования материнского капитала.
Ранее выделенные государством средства можно было потратить только на образование и расширение жилплощади. Благодаря поправкам к закону петербуржцы смогут использовать часть средств на медицинскую помощь для ребенка, проезд, покупку специализированных товаров.
Родители детей с ОВЗ могут потратить деньги на нужды при социальной адаптации и интеграции ребенка в общество. Поправки вступят в силу с 1 января следующего года.
Напомним, что материнский капитал является мерой поддержки семьи, проект работает с 2007 года до 2021 года включительно. Это способ стимуляции рождаемости в России.