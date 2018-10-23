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Беглов одобрил новые варианты использования материнского капитала в Петербурге

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Беглов одобрил новые варианты использования материнского капитала в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 октября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов одобрил инициативу расширить возможности использования материнского капитала.

Ранее выделенные государством средства можно было потратить только на образование и расширение жилплощади. Благодаря поправкам к закону петербуржцы смогут использовать часть средств на медицинскую помощь для ребенка, проезд, покупку специализированных товаров.

Родители детей с ОВЗ могут потратить деньги на нужды при социальной адаптации и интеграции ребенка в общество. Поправки вступят в силу с 1 января следующего года.

Напомним, что материнский капитал является мерой поддержки семьи, проект работает с 2007 года до 2021 года включительно. Это способ стимуляции рождаемости в России.

Автор: Ирина Селезнева
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