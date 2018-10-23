Появилось видео с места ДТП на трассе «Скандинавия», где пострадали 25 человек

Санкт-Петербург, 23 октября. В Выборгском районе, на трассе «Скандинавия» произошло ДТП, пострадали 25 человек, видео с места аварии оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел ранним утром 23 октября. Мужчина за рулем Mitsubishi пошел на обгон и врезался в автобус, который съехал в кювет.

По данным ФАН, ни водитель, ни пассажир иномарки не пострадали. Травмы получили 25 пассажиров автобуса, некоторые из них добираются до больницы своим ходом.

В УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что проводится проверка по факту аварии с многочисленными пострадавшими.