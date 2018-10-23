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Появилось видео с места ДТП на трассе «Скандинавия», где пострадали 25 человек

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Появилось видео с места ДТП на трассе «Скандинавия», где пострадали 25 человек

Санкт-Петербург, 23 октября. В Выборгском районе, на трассе «Скандинавия» произошло ДТП, пострадали 25 человек, видео с места аварии оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел ранним утром 23 октября. Мужчина за рулем Mitsubishi пошел на обгон и врезался в автобус, который съехал в кювет.

Появилось видео с места ДТП на трассе «Скандинавия», где пострадали 25 человек

По данным ФАН, ни водитель, ни пассажир иномарки не пострадали. Травмы получили 25 пассажиров автобуса, некоторые из них добираются до больницы своим ходом.

В УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что проводится проверка по факту аварии с многочисленными пострадавшими.

Автор: Ирина Селезнева
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