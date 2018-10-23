Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

«Альпинист» украл 1,5 млн рублей из квартиры на 13 этаже в Петербурге

72
0 Оставить комментарий

«Альпинист» украл 1,5 млн рублей из квартиры на 13 этаже в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 октября. Грабитель вынес из квартиры дома на улице Кораблестроителей в Петербурге имущества на сумму в 1,5 млн рублей, воспользовавшись альпинистским снаряжением.

Злоумышленник проник в квартиру через окно 13 этажа. По данному делу правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже. Полиция задержала 27-летнего местного жителя, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Снаряжение альпиниста и украденные им ценности изъяли. Горе-альпинист будет дожидаться суда в СИЗО.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое