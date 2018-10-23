«Альпинист» украл 1,5 млн рублей из квартиры на 13 этаже в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 октября. Грабитель вынес из квартиры дома на улице Кораблестроителей в Петербурге имущества на сумму в 1,5 млн рублей, воспользовавшись альпинистским снаряжением.

Злоумышленник проник в квартиру через окно 13 этажа. По данному делу правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже. Полиция задержала 27-летнего местного жителя, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Снаряжение альпиниста и украденные им ценности изъяли. Горе-альпинист будет дожидаться суда в СИЗО.