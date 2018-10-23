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Mitsubishi врезался в автобус на трассе «Скандинавия», пострадали 25 человек

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Mitsubishi врезался в автобус на трассе «Скандинавия», пострадали 25 человек

Санкт-Петербург, 23 октября. В Выборгском районе, на трассе «Скандинавия» произошло ДТП. Водитель Mitsubishi совершил маневр и врезался в автобус ПАЗ, пострадали 25 человек, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 23 октября около 07.30 в 12 км от Выборга. Мужчина, управляя Mitsubishi, пошел на обгон и врезался в автобус, который съехал в кювет.

По данным ФАН, в иномарке никто не пострадал. Травмы различной степени тяжести получили 25 пассажиров ПАЗ, некоторые из них добираются до больницы своим ходом. Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, проводится проверка по факту ДТП.

Автор: Ирина Селезнева
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