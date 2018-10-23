Женщина за рулем ЛиАЗ врезалась в маршрутку на остановке в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 октября. Утром в Красногвардейском районе произошло ДТП, при котором автобус ЛиАЗ столкнулся с маршрутным такси у остановки общественного транспорта, сообщили Федеральному агентству новостей в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, авария произошла 23 октября около 8.50 на Индустриальном проспекте. Водитель-женщина врезалась в маршрутку на остановке. В результате ДТП десять пассажиров маршрутного такси получили травмы различной степени тяжести.

Прибывшие на место происшествия кареты скорой помощи госпитализировали пострадавших. Правоохранительные органы проводят проверку после ДТП.