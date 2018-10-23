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Милонов потребовал закрыть «Эрарту» за бюстгальтеры из ежей

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Милонов потребовал закрыть «Эрарту» за бюстгальтеры из ежей

Санкт-Петербург, 23 октября. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал бюстгальтер из ежей, представленный на выставке «ВАУ-МОДА!» в музее «Эрарта» в Петербурге.

Необычный аксессуар привлек внимание посетителей выставки, однако защитники животных негативно отреагировали на бюстгальтер. Российский парламентарий заявил, что ежики не являются промысловым животным, поэтому дико использовать их в качестве экспоната.

«Я считаю, что контролирующие органы должны дать им представление, так как подобного рода экспонаты провоцируют жестокое отношение к ежам», — сказал Милонов, его слова приводит «Петербургский дневник».

Он отметил, что умерщвление ежиков незаконно. За это галерею можно не только оштрафовать, но и закрыть. Однако для начала стоит убедиться, что для создания аксессуара использовались настоящие ежи. Напомним, что дома Виталий Милонов содержит африканскую ежиху Диану.

Автор: Ирина Селезнева
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