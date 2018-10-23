Петербургский инженер ранил сварщика на станции в Антарктиде

Санкт-Петербург, 23 октября. Инженер Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Петербурга ранил ножом сварщика в Антарктиде, сообщил источник ФАН.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел 9 октября около 14.55 по московскому времени на российской антарктической станции «Беллинсгаузен», расположенной на острове Кинг-Джордж в Антарктиде.

В столовой между инженером 1963 года рождения и сварщиком 1966 года рождения возникла ссора. Инженер ударил рабочего ножом и ранил его.

Сварщик с тяжелыми колото-резаными ранами был госпитализирован в одну из больниц Чили. Инженера задержали правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет обстоятельства преступления.