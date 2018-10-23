Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Петербургский инженер ранил сварщика на станции в Антарктиде

236
0 Оставить комментарий

Петербургский инженер ранил сварщика на станции в Антарктиде

Санкт-Петербург, 23 октября. Инженер Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Петербурга ранил ножом сварщика в Антарктиде, сообщил источник ФАН.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел 9 октября около 14.55 по московскому времени на российской антарктической станции «Беллинсгаузен», расположенной на острове Кинг-Джордж в Антарктиде.

В столовой между инженером 1963 года рождения и сварщиком 1966 года рождения возникла ссора. Инженер ударил рабочего ножом и ранил его.

Сварщик с тяжелыми колото-резаными ранами был госпитализирован в одну из больниц Чили. Инженера задержали правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет обстоятельства преступления.

Петербургский инженер ранил сварщика на станции в Антарктиде

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое