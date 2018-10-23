Мужчина два года совращал сына-пятиклассника своей сожительницы в Ленобласти

Санкт-Петербург, 23 октября. Мужчина два года совращал сына-пятиклассника своей сожительницы в Ленинградской области, сообщил источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, 22 октября в полицию в Кировском районе Петербурга обратилась женщина 1988 года рождения.

Она рассказала, что с 2016 года по 31 мая 2018 года по улице 1 Мая в городе Шлиссельбург Ленинградской области ее сожитель 1964 года рождения насиловал ее сына.

Женщина уточнила, что нарушитель является гражданином Армении. По словам заявительницы, мужчина неоднократно совершал в отношении мальчика 2007 года рождения, учащегося в пятом классе, насильственные действия.

Подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет детали преступлений.