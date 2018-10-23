Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Мужчина два года совращал сына-пятиклассника своей сожительницы в Ленобласти

38
0 Оставить комментарий

Мужчина два года совращал сына-пятиклассника своей сожительницы в Ленобласти

Санкт-Петербург, 23 октября. Мужчина два года совращал сына-пятиклассника своей сожительницы в Ленинградской области, сообщил источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, 22 октября в полицию в Кировском районе Петербурга обратилась женщина 1988 года рождения.

Она рассказала, что с 2016 года по 31 мая 2018 года по улице 1 Мая в городе Шлиссельбург Ленинградской области ее сожитель 1964 года рождения насиловал ее сына.

Женщина уточнила, что нарушитель является гражданином Армении. По словам заявительницы, мужчина неоднократно совершал в отношении мальчика 2007 года рождения, учащегося в пятом классе, насильственные действия.

Подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет детали преступлений.

Мужчина два года совращал сына-пятиклассника своей сожительницы в Ленобласти

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое