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ФАН публикует список пострадавших в ДТП с маршруткой на проспекте Стачек в Петербурге

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ФАН публикует список пострадавших в ДТП с маршруткой на проспекте Стачек в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 октября. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки на проспекте Стачек в Петербурге.

Авария произошла накануне около 22.00. По словам очевидцев, автомобиль BMW двигался по встречной полосе по улице Зенитчиков. На перекрестке транспортное средство на большой скорости врезалось в маршрутку №60, завершающую разворот.

Свидетели утверждают, что водитель даже не пытался притормозить перед перекрестком.

ФАН публикует список пострадавших в ДТП с маршруткой на проспекте Стачек в Петербурге

В результате ДТП пострадали пассажиры маршрутки: Ирина Т. 1990 года рождения, Екатерина Д. 1983 года рождения, Евгения М. 1997 года рождения, Наталья П. 1987 года рождения, Юрий Б. 1983 года рождения, Нина Е. 1952 года рождения, Наталья Т. 1986 года рождения, Светлана Ш.

Водитель легкового автомобиля скрылся с места аварии, его разыскивает полиция.

Автор: Алексей Громов
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