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С восстанавливаемой Скорбященской церкви рухнули строительные леса: ФАН публикует видео с места ЧП

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С восстанавливаемой Скорбященской церкви рухнули строительные леса: ФАН публикует видео с места ЧП

Санкт-Петербург, 23 октября. В Петербурге на проспекте Обуховской обороны с восстанавливаемой Скорбященской церкви рухнули строительные леса. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места происшествия.

Очевидцы сообщили ФАН, что причиной обрушения строительных лесов стал ветер. Упавшая конструкция повредила провода. В настоящее время на месте происшествия рабочие уже устраняют последствия. Леса укрепили подпорками, чтобы они не рухнули окончательно.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Уникальный архитектурный комплекс — храм и часовня во имя иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость (с грошиками)» — располагается на проспекте Обуховской обороны, 24. Храм был взорван в 1933 году. В 2016 году начались работы по реставрации. На территории комплекса находится могилка чтимой праведницы Матроны Босоножки.

Автор: Олеся Волкова
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