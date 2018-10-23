Видео с места ДТП с маршруткой на проспекте Стачек появилось в Сети

Санкт-Петербург, 23 октября. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места крупной аварии с участием маршрутного автобуса на пересечении улицы Зенитчиков и проспекта Стачек.

ДТП произошло около десяти часов вечера. По словам очевидцев, BMW двигался по встречной полосе по Зенитчиков. На перекрестке машина на скорости врезалась в маршрутку №60, завершающую разворот. При этом свидетели утверждают, что водитель даже не пытался притормаживать перед перекрестком.

Водитель с места ДТП скрылся сразу после столкновения. Теперь его разыскивает полиция.

На видеозаписи, которую ФАН передали свидетели происшествия, видно, что BMW сильно измят после удара о левый бок маршрутки. При этом после аварии маршрутный автобус зацепил еще одну легковую машину.

Отметим, ранее ФАН сообщал о другом крупном ДТП в Петербурге. На пересечении проспектов Луначарского и Энгельса Audi протаранила «Газель». Грузовик перевернулся, на дорогу высыпалось большое количество керамической плитки. Водитель «Газели» попал в реанимацию с сильными повреждениями.