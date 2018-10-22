Два человека погибли в лобовом столкновении «Газели» и Mitsubishi на трассе «Кола»

Санкт-Петербург, 22 октября. Жертвами лобового столкновения «Газели» и Mitsubishi на трассе «Кола» в Волховском районе Ленинградской области стали два человека, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

ДТП произошло в районе поселка Лужа на 96 км автодороги «Кола». По предварительным данным, водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу, где протаранил «Газель».

В результате ДТП оба водителя скончались на месте. Пассажиров в их машинах не было. Правоохранители начали проверку по данному факту.

Отметим, вечером в понедельник два серьезных ДТП произошли в Петербурге. Как сообщал ФАН, в десятом часу на пересечении проспекта Стачек и улицы Зенитчиков внедорожник BMW врезался в маршрутку №60. По предварительным данным, пострадали одиннадцать пассажиров маршрутки. При этом водитель внедорожника вместе со своей пассажиркой скрылся с места ЧП.

Параллельно на пересечении проспекта Луначарского и Энгельса Audi влетела в грузовую «Газель». Очевидцы сообщали, что водитель грузовика сильно пострадал, его увезли в реанимацию.