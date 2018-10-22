«Газель» с плиткой перевернулась на Луначарского, водитель попал в реанимацию

Санкт-Петербург, 22 октября. Два человека пострадали в ДТП в Выборгском районе Петербурга: Audi на перекрестке протаранил «Газель», из которой на дорогу высыпалась плитка.

Как сообщили Федеральному агентству новостей очевидцы, ДТП произошло на пересечении проспектов Луначарского и Энгельса. По их словам, «Газель» поворачивала с Луначарского на Энгельса, когда в нее влетел Audi. От удара легковой автомобиль отбросило к забору. Грузовик перевернулся. Из его кузова на проезжую часть высыпалась керамическая плитка.

Водителя «Газели» на носилках погрузили в машину реанимации. Очевидцы сообщают, что водитель легковушки также попал в больницу.

«Вроде без сознания был, море крови. Я не видела, как его вытаскивали, я в это время держала голову водителя ауди», — написала в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП/Санкт-Петербург» свидетельница происшествия.

Отметим, это второе за сегодняшний вечер серьезное ДТП в Петербурге. Как сообщал ФАН ранее, на пересечении проспекта Стачек и улицы Зенитчиков внедорожник BMW протаранил маршрутку, а после водитель скрылся с места ДТП. По предварительным данным, пострадали одиннадцать человек — все пассажиры общественного транспорта. Трое из них были госпитализированы.