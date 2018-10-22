BMW протаранил маршрутку на Стачек, водитель сбежал с места ДТП

Санкт-Петербург, 22 октября. ДТП с участием маршрутного автобуса произошло в Кировском районе Петербурга: одиннадцать пассажиров маршрутки пострадали, сообщили Федеральному агентству новостей в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел около 21.40 на пересечении проспекта Стачек и улицы Зенитчиков. Внедорожник BMW протаранил маршрутку, а после скрылся с места ДТП. По предварительным данным, пострадали одиннадцать человек — все пассажиры общественного транспорта.

Правоохранители проводят проверку по данному факту и разыскивают водителя иномарки.

Как уточняют очевидцы, BMW двигался по Зенитчиков от Говорова. На встречной полосе, не тормозя, он врезался в маршрутку №60, завершающую разворот. За помощью медиков после ДТП обратились 11 человек. Госпитализация понадобилась трем из них. Остальным помощь оказали на месте.

Очевидцы сообщили, что водитель BMW сидел в машине вместе с женщиной. После столкновения они оба выбежали из машины и покинули место аварии.