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Маршрутка с 14 пассажирами в салоне и грузовик столкнулись в Ленобласти

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Маршрутка с 14 пассажирами в салоне и грузовик столкнулись в Ленобласти

Санкт-Петербург, 22 октября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось во Всеволожском районе Ленинградской области: столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшие.

Аварию зафиксировали в понедельник, 22 октября, около 12.30 в поселке имени Свердлова: столкнулись автобус, следовавший по маршруту № 476, и «КамАЗ». В салоне пассажирского автобуса находились 14 человек.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, троих пострадавших человек осмотрели медики и отпустили домой.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
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