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Иномарка сбила перебегавшую дорогу 18-летнюю девушку в Петербурге

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Иномарка сбила перебегавшую дорогу 18-летнюю девушку в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 октября. Иномарка сбила 18-летнюю девушку, перебегавшую проезжую часть в неположенном месте в Санкт-Петербурге.

Соответствующую информацию передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Происшествие случилось в понедельник, 22 октября, около 07.30 на улице Ситцевой: 23-летний молодой человек за рулем иномарки допустил наезд на пешехода. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу в тяжелом состоянии.

Известно, что девушка перебегала проезжую часть вне видимости зоны пешеходного перехода.

 

Автор: Алексей Громов
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