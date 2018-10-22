Фигуранты дела об убийстве 93-летней жительницы блокадного Ленинграда хотят суда присяжных

Санкт-Петербург, 22 октября. Подозреваемые в убийстве 93-летней жительницы блокадного Ленинграда намерены просить о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных.

Двое из трех обвиняемых Сеник Нароян и Рамзик Акобян обвиняются в жестоком убийстве пожилой женщины Нины Мациной, которая была сотрудницей Мариинского театра. После того, как они изучат материалы, дело направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Подозреваемые вины не признают.

Страшное преступление было совершено в квартире по Варшавской улице, тело пенсионерки обнаружили утром 21 ноября 2017 года. Согласно судмедэкспертизе, старейшую сотрудницу Мариинского театра, награжденную медалями и орденами жительница блокадного Ленинграда Нину Мацину мучали, жестоко избивали и затем задушили, смерть наступила 20 ноября вечером.

Из квартиры похитили фотопортрет Федора Шаляпина, банковскую карту и 130 тысяч рублей. По версии следствия, сиделка пожилой женщины Галина Гусейнова впустила в дом мужа своей подруги Сеника Нарояна, которого привез Рамзик Акобян. Последний якобы знал лишь о готовящейся краже.

Как пишет «Петербургский дневник», подозреваемые своей вины не признают и хотят просить суда присяжных.