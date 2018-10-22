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Октябрь в Петербурге побил температурный рекорд

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Октябрь в Петербурге побил температурный рекорд

Санкт-Петербург, 22 октября. Середина октября стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге. Об этом написал главный синоптик города на Неве Андрей Колесов на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению синоптика, средняя за вторую декаду октября температура воздуха составила 10,9 градусов.

«Подводим итоги второй декады октября 2018 года. Как многие и предполагали, она оказалась самой теплой в Санкт-Петербурге за весь ряд наблюдений», — написал Колесов.

Отметим, прошлый рекорд был поставлен более ста лет назад, а именно в 1909 году, тогда столбик термометра показывал 10.6 градусов плюсом.

Автор: Ксения Пудовкина
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