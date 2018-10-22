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Бесплатную юридическую помощь окажут «детям войны» в Петербурге

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Бесплатную юридическую помощь окажут «детям войны» в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 октября. Бесплатную юридическую помощь будут оказывать петербуржцам, которым на момент окончания Великой Отечественной войны не исполнилось 18 лет.

Соответствующую инициативу поддержал комитет по законодательству городского парламента. Авторами законопроекта выступили депутаты Денис Четырбок и Владимир Носов.

Участники государственной системы бесплатной юридической помощи будут оказывать помощь, в том числе консультировать и составлять документы, 500 тысячам гражданам, родившимся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Отметим, в настоящее время помощь получают инвалиды 1 и 2 групп, ветераны Великой Отечественной войны, Герои России.

Автор: Ксения Пудовкина
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