Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Мотоциклист влетел в автобус в Невском районе Петербурга

56
0 Оставить комментарий

Мотоциклист влетел в автобус в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 22 октября. Серьезное ДТП произошло в Невском районе Петербурга: столкнулись мотоциклист и автобус.

Как сообщают очевидцы в социальной сети, авария случилась у дома 80/2 на Малоохтинском проспекте: мотоциклист влетел в автобус, который поворачивал на мост Александра Невского.

«Автобус поворачивал на мост Александра Невского, пилот летел прямо», — написал один их пользователей соцсети.

К счастью, байкер остался жив. Информации о пострадавших не поступало. Детальная информация уточняется. 

Ранее сообщалось о том, что неизвестные избили и расстреляли мужчину в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое