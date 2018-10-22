Мотоциклист влетел в автобус в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 22 октября. Серьезное ДТП произошло в Невском районе Петербурга: столкнулись мотоциклист и автобус.

Как сообщают очевидцы в социальной сети, авария случилась у дома 80/2 на Малоохтинском проспекте: мотоциклист влетел в автобус, который поворачивал на мост Александра Невского.

«Автобус поворачивал на мост Александра Невского, пилот летел прямо», — написал один их пользователей соцсети.

К счастью, байкер остался жив. Информации о пострадавших не поступало. Детальная информация уточняется.

Ранее сообщалось о том, что неизвестные избили и расстреляли мужчину в Калининском районе Санкт-Петербурга.