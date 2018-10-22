Установлены личности мужчин, выпавших с балкона ресторана в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 октября. Установлены личности упавших с балкона террасы ресторана Zeppelin в Петербурге.

Как стало известно ФАН, погибшими оказались 32-летний и 31-летний мужчины по фамилиям Скулин и Пузырев. Трупы направлены в морг для установления точной причины смерти.

Напомним, инцидент произошел 20 октября около 19.00 в гостинице «Азимут», которая расположена на набережной реки Фонтанки, 142. По предварительным данным, не выдержало ограждение балкона ресторана Zeppelin. В результате двое мужчин упали с шестого этажа и скончались на месте от полученных травм.