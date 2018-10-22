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Неизвестные избили и расстреляли мужчину в Калининском районе Петербурга

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Неизвестные избили и расстреляли мужчину в Калининском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 22 октября. Неизвестные избили и расстреляли мужчину в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Как стало известно ФАН, сообщение о случившемся инциденте поступило в отделение полиции в понедельник, 22 октября, около 00.45. В больницу поступил пациент с ранением в области грудной клетки, предположительно, полученного из травматического пистолета.

По словам пострадавшего, трое неизвестных человек подошли к нему у станции метро «Площадь мужества» и попросили прикурить, после чего они напали на мужчину и начали его избивать. Один из граждан достал пистолет и открыл стрельбу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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