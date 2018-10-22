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Подозреваемому в убийстве четырех человек в Ленобласти предъявлено обвинение

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Подозреваемому в убийстве четырех человек в Ленобласти предъявлено обвинение

Санкт-Петербург, 22 октября. Подозреваемым в убийстве четырех человек 13 лет назад в Ленобласти предъявлены обвинения, они находятся под стражей до начала суда.

Зверское убийство было совершено в августе 2005 года во Всеволожском районе Ленинградской области в садоводстве «Серебряный ручей» в дачном коттедже. На участке обнаружены тела мужчины, его супруги, находившейся на 12-й неделе, их сына и дочери.

По версии следствия, Тютин в 2005 году организовал убийство совладельца компании «Троицкий дом-2» Дмитрия Зейналова и его семьи. Предприниматель, а также его супруга и двое детей были убиты и расстреляны Золотовым.

В 2005 году было возбуждено уголовное дело. В субботу, 21 октября, Зотову и Тютину предъявлены обвинения. 

Автор: Алексей Громов
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